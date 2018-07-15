وظهر التركيز واضحا على أسطورة الملاكمة في الفلبين منذ الجولة الأولى أمام 15 ألف متفرج، وسدد لكمات متتالية ضد منافسه الأرجنتيني في ثلاث مناسبات مختلفة.

وأسقط باكياو منافسه بعد لكمة قوية، ليحقق انتصارا جديدا في مسيرته الحافلة.

ونقلت رويترز عن باكياو قوله عقب اللقاء "أنا مندهش. ماتيسيه منافس قوي جدا".

وأضاف: "لقد أسقطته بالضربة الفاضية وهذا نتيجة التحلي بالصبر خلال النزال والعمل بجدية خلال المران".

وأنهى الحكم كيني بايلز النزال بعد دقيقتين و43 ثانية من الجولة السابعة، بعد ضربة باكياو الذي يعد بطلا شعبيا في بلاده.