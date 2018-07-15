وتفوقت كرواتيا بركلات الترجيح على الدنمارك في دور 16 وعلى روسيا في دور الثمانية بينما فازت على انجلترا في قبل النهائي بعد وقت إضافي وخرج المهاجم ماريو مانزوكيتش والمدافع إيفان سترينيتش مصابين في وقت متأخر بالمباراة السابقة.



وقال داليتش إن المجموعة بأكملها جاهزة للنهائي رغم غياب خمسة لاعبين عن مران يوم الجمعة.



وأبلغ الصحفيين يوم السبت "غدا نهائي كأس العالم. يدرك اللاعبون ماذا يعني هذا وما يسعدني أن أي لاعب سيخبرني إن لم يكن في أتم استعداد". حسب رويترز.



ولعبت كرواتيا إجمالي 90 دقيقة أكثر من فرنسا خلال ثلاث مباريات بأدوار خروج المغلوب كما حصلت فرنسا على يوم راحة إضافي قبل مواجهتهما في استاد لوجنيكي في موسكو.



وأضاف داليتش "لا نتمسك بحصص التدريب. لا توجد حاجة للتدريب بل نحتاج للراحة والاسترخاء. توجد إصابات بسيطة لكن أتمنى أن يجتازها الجميع اليوم وسيكون كل اللاعبين على استعداد للعب".



وتابع قبل خوض أول نهائي لكرواتيا في بطولة كبرى "الفوز أو الخسارة غدا سيكون حدثا مزلزلا وهذا يمنحنا القوة والحافز.. ربما لا توجد لحظة أفضل من هذه في مسيرة لاعب أو مدرب ومهما حدث سنكون سعداء ونشعر بالفخر لأننا كنا نستحق هذا".



ولا ينشغل داليتش بالماضي المتعلق بخسارة كرواتيا أمام فرنسا في قبل النهائي بنسخة 1998 أو بفشل كرواتيا في الفوز على منافستها في كل المواجهات الخمس السابقة.



وقال المدرب "لا أفكر كثيرا في الاحصاءات أو المواجهات المباشرة. غدا سنخوض النهائي وبغض النظر عن هوية المنافس نريد الاستمتاع وبذل أقصى جهد".