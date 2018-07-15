وكانت تقارير صحفية قد قالت إن ريال مدريد يسعى لضم هازارد بعد الأداء القوي الذي قدمه في كأس العالم، بدلا من البرازيلي نيمار، الذي سعى النادي لضمه في وقت سابق.

وقال هازارد في لقاء مع "ITV" عقب فوز بلاده على منتخب إنجلترا وحصولها على المركز الثالث في مونديال روسيا: "لا أعلم إلى أين سأذهب.. لقد أمضيت 6 سنوات في إنجلترا ولعبت جيدا في كأس العالم".

وأضاف: "في المستقبل لا تعلم ما الذي قد يحدث. سأذهب الآن في عطلة وسنرى ما سيحدث"، وفق ما ذكر موقع "ماركا".

وتابع: "بعد 6 سنوات رائعة في تشيلسي، قد يكون الوقت قد حان لاكتشاف أشياء مختلفة. أستطيع أن أقرر البقاء أو الرحيل، لكن القرار الأخير بيد تشيلسي، في حال تركوني أرحل، فتعلمون ما هي وجهتي المفضلة".