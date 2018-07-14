ونقل موقع "كالتشيو ميركاتو" عن ماندزوكيتش قوله عن انتقال رونالدو "لا أهتم بهذا الأمر"، مضيفا "الفوز أمام إنجلترا كان أهم ما حققته طوال مسيرتي إلى حدود اللحظة، سنرى ما سيحدث يوم الأحد" في إشارة إلى نهائي كأس العالم 2018 أمام فرنسا.

وتنتظر ماندزوكيتش مباراة مهمة، غدا الأحد، أمام فرنسا. ويبدو أن كل تركيز اللاعب حاليا مع منتخب بلاده ولا يبدي اهتماما بما يحدث في فريقه.

وكانت تقارير إعلامية قالت إن اللاعب الكراوتي مطلوب بقوة في مانشستر يونايتد، إلا أن مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري رفض الأمر.

وقال أليغري "ماندزوكيتش سيبقى معنا بدون شك.. ابتداء من الموسم المقبل سيلعب كمهاجم، وليس كجناح".