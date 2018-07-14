وأوضح أن "مودريتش لاعب حركي جدا، ليس بالضرورة بالعمق، لكن بطبيعة الحال يتمتع بقاعدة فنية موازية تقريبا لزميله إيفان راكيتيتش، وذكاء كبير في اللعب. لديه تأثير مهم على فريقه".

واعتبر ديشامب أن المباراة النهائية لكأس العالم التي سيخوضها، الأحد، في موسكو ضد كرواتيا، ستكون "حدثا منفصلا" عن باقي مسار المونديال الروسي.

وتسعى فرنسا إلى التتويج بلقبها العالمي الثاني بعد لقب عام 1998 على أرضها، وهي تخوض المباراة النهائية للمرة الثالثة (بعد 2006 عندما خسرت أمام إيطاليا)، في مواجهة منتخب كرواتي يشارك فيها للمرة الأولى في تاريخه.

يذكر أن ديدييه ديشامب خاض نهائي مونديال 1998 كلاعب وتوج باللقب رفقة المنتخب الفرنسي ومن المتوقع أن يدخل قائمة اللاعبين المتوجين بالبطولة لاعبا ومدربا.