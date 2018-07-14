وجاء ذلك بعد مضي ساعات معدودة على الإعلان الرسمي عن تعاقد النادي اللندني مع المدرب الإيطالي، ماوريتسيو ساري، خلفا لمواطنه أنطونيو كونتي.

وكشف تشلسي في موقعه الرسمي أن "جورجينيو لحق بماوريتسيو ساري من نابولي إلى تشلسي وأصبح بذلك أول تعاقد لنا لهذا الصيف"، كاشفا بأن لاعب الوسط البالغ 26 عاما "وقع عقدا يمتد لـ5 أعوام وسيرتدي القميص رقم 5".

ولعب جورجينيو، تحت إشراف ساري من 2015 حتى الموسم المنصرم وكان من الركائز الأساسية، التي ساهمت بقيادة النادي الجنوبي إلى وصافة الدوري مرتين في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وبعد أن حمل قميصه الجديد بصحبة ساري، قال جورجينيو: "أنا سعيد للغاية لوجودي هنا في تشلسي. ليس من السهل أن تصبح جزءا من هذا النادي الكبير، وبالتالي أنا سعيد جدا جدا. أنا متحمس للعب في دوري قوي إلى هذه الدرجة، لفريق يقدم كل شيء من أجل اللعب والفوز".

وولد جورجينيو في البرازيل لكنه انتقل منذ الصغر إلى إيطاليا حيث ينحدر جداه، وبدأ مشواره الكروي مع فيرونا الذي لعب في فرقه العمرية من 2007 حتى 2010، قبل الالتحاق بنابولي عام 2014.

وتوج جورجينيو الذي خاض 8 مباريات دولية مع المنتخب الإيطالي منذ 2016، بلقب كأس إيطاليا والكأس السوبر مع نابولي عام 2014.