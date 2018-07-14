ووجه مقدم الحفل حديثه للصحفيين، قائلا إن اللاعب "بول أومتيتي" سيجيب على أسئلتهم، لتظهر ملامح الاستغراب على وجه أومتيتي قبل أن يضحك وينهض من مقعده ويرحل مغادرا ثم يعود ضاحكا.

ووسط ضحكات الحضور، عاد اللاعب وجلس مكانه، فيما حاول مقدم المؤتمر تدارك الموقف بالمزاح، مناديا إياه بـ "صامويل أومتيتي"، ليلفظ اسمه الأول بصورة صحيحة، ثم يخلطه مرة أخرى باسم زميله.