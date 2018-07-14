وكانت تقارير كشفت استعداد الفريق الإسباني لتقديم عرض بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب البلجيكي من البلوز.

وأكد مارتينيز أن هازارد (27 عاما) هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم حاليا خاصة مع مستوى النضوج، الذي وصل إليه في الملعب.

و أشاد مارتينيز بشخصية وقدرة اللاعب على القيادة، التي تضمن النجاح لأي فريق يتواجد في صفوفه.