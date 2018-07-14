وبعد أن لعب لمدة ست ساعات و36 دقيقة، وهي أطول مباراة للفردي على الإطلاق في الدور قبل النهائي في ويمبلدون، بات السؤال هو كيف تمكن أندرسون من البقاء واقفا على قدميه بعدها.



ومع مواجهته لإيسنر الذي بات جزءا من ثرات ويمبلدون بعد فوزه "بالمباراة التي بدت بلا نهاية" واستمرت 11 ساعة وخمس دقائق على نحو استثنائي أمام نيكولا ماهو في 2010، احتاج أندرسون لخمس مجموعات محطمة للأعصاب ليطيح باللاعب الأميركي الذي بات أول جنوب أفريقي يبلغ نهائي ويمبلدون خلال 97 عاما.

ومن جهته، فشل إيسنر (33 عاما) في أن يصبح أول أميركي منذ 9 أعوام يصل إلى نهائي إحدى بطولات الغراند سلام، وتحديدا منذ عام 2009.