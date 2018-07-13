فبعد 20 عاما من مونديال السويد تمكنت الأرجنتين من إحراز اللقب العالمي على أرضها عام 1978 لأول مرة في تاريخها وفازت على هولندا بنتيجة 3-1 في الأوقات الإضافية.

وبعد 20 عاما أخرى لمع اسم بطل جديد لكأس العالم هو المنتخب الفرنسي الذي توج باللقب على أرضه بقيادة زين الدين زيدان عام 1998 بعد فوزه على البرازيل في المباراة النهائية بثلاثية نظيفة.

والآن وبعد 20 عاما على المونديال الفرنسي، هناك فرصة لكي تتكرر هذه المفارقة المذهلة ويكون هناك بطل جديد لكأس العالم إذا تمكنت كرواتيا من هزيمة فرنسا في المباراة النهائية لمونديال روسيا يوم الأحد.

ولا بد من الإشارة هنا، إلى أن كأس العالم شهد بطلا جديدا قبل إكمال سلسلة العشرين عاما، عندما فازت إسبانيا باللقب العالمي عام 2010 في جنوب إفريقيا بعد أن تفوقت بهدف أندريس إنييستا على هولندا في الأوقات الإضافية.