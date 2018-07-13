وأوضحت الحقائق والأرقام أمام إنجلترا أن الفريق الكرواتي لا يتمتع بالقوة فقط على الجانب البدني فقط بل والذهني والنفسي أيضا، فللمرة الثالثة على التوالي يجد منتخب كرواتيا نفسه متأخرا أمام الخصم، ولكنه يتمكن من قلب النتيجة والفوز في النهاية، بعدما حدث هذا الأمر أمام الدنمارك وروسيا من قبل.

أما على الصعيد البدني، فتؤكد الأرقام أن كرواتيا لا تكل ولا تمل من الركض في جميع أنحاء الملعب، أمام إنجلترا كان هناك جندي مجهول على أرضية الميدان وهو لاعب الوسط مارسيلو بروزوفيتش الذي سجل رقما قياسيا في مونديال روسيا بعدما ركض أكثر من 16 كم خلال 120 دقيقة.

ولم يتوقف زملاء بروزوفيتش عن الركض طوال المباراة فكان لراكيتيتش وبريسيتش المركزين الثاني والثالث في معدلات الركض خلال المباراة بمعدل وصل إلى أكثر من 14 كم.

مع العلم أن راكيتيتش خاض مباراته رقم 70 هذا الموسم مع ناديه ومنتخب بلاده وهو ما لم يفعله أي لاعب آخر، وفق حسابات إحصائية متخصصة على تويتر.

ويمتلك قائد الفريق الكرواتي ونجم ريال مدريد لوكا مودريتش بدوره رقما مميزا، حيث أنه ركض نحو 63 كم في جميع المباريات التي خاضتها كرواتيا متفوقا على جميع اللاعبين المشاركين في المونديال.

ويبقى السؤال هل يتمكن الكروات من خوض نهائي المونديال بنفس القوة والقدرة التي أظهروها في جميع مباريات المراحل الإقصائية، أم أن قدراتهم البدنية لن تسعفهم في نهاية المشوار أمام فرنسا؟