وسبق للحكم الأرجنتيني البالغ من العمر 43 عاما، أن قاد مباراتين لطرفي النهائي: فرنسا ضد أوروغواي (2-صفر) في ربع النهائي، وكرواتيا بمواجهة الدنمارك (3-2 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1) في دور الـ16.

وقد يبدو قرار الفيفا مفاجئا لكون المنتخب الفرنسي قد أخرج نظيره الأرجنتيني، موطن بيتانيا، من الدور ثمن النهائي (4-3)، كما أن كرواتيا سحقت الأرجنتين بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية من الدور الأول، إلا ان قوانين الفيفا لا تمنع ذلك.

وبموجب أنظمة بطولات من هذا النوع، يستبعد بشكل تلقائي الحكام الذين يحملون جنسية المنتخبات التي تتقدم الى الأدوار النهائية، ويبقى الاعتماد على حكام اختيروا في بداية البطولة، لم تتأهل منتخبات بلادهم.

وقاد بيتانيا مباراتين أخريين في روسيا، هما مباراة الافتتاح بين المضيف والسعودية (5-صفر)، والسويد والمكسيك (3-صفر) في الدور الأول.

وسبق لنفس الحكم أن قاد مباراة فرنسا وألمانيا في الدور ربع النهائي لكأس العالم 2014 في البرازيل، التي انتهت بفوز الألمان 1-صفر.