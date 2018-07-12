وسيتقاضى رونالدو راتبا قدره 35 مليون دولار سنويا بعد انتقاله للسيدة العجوز قبل أيام، وهو ما يعادل 510 ألف دولار أسبوعيا، و96 ألف دولار يوميا.

وقفز رونالدو للمركز الثالث في سلم أعلى الرواتب للاعبي كرة القدم، خلف النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، والبرازيلي نيمار، نجم باريس سان جرمان الفرنسي.

وبدا واضحا تأثير الدوري الصيني على القائمة، حيث دخل 3 لاعبين من الصين لقائمة أعلى 10 رواتب، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

وضمت القائمة 3 لاعبين من البرازيل، و اثنين من الأرجنتين وفرنسا، ولاعبا واحدا من البرتغال وتشلي وألمانيا.

هنا قائمة الأعلى أجرا في العالم: