وبدأ جناح مانشستر يونايتد السابق مشوراه مع سبورتينغ وتركه في 2007 ليعود اليه على سبيل الإعارة عام 2014.

وحمل ناني البالغ من العمر 31 عاما ألوان فالنسيا اإسباني أخيرا الذي أعاره الى لاتسيو الإيطالي الموسم الماضي، وقد انضم بعقد حر بحسب ما ذكر سبورتينغ.

وغاب ناني، ثالث أكثر لاعب خوضا للمباريات الدولية مع البرتغال، عن تشكيلة بلاده التي خاضت مونديال روسيا 2018 وودعت من دور الـ16 أمام الأوروغواي (1-2).

كما حمل اللاعب الذي تعود جذوره إلى الرأس الاخضر ألوان فنربغشة التركي في موسم 2016، سجل 24 هدفا للبرتغال في 112 مباراة دولية، وتوج بلقب الدوري الإنجليزي أربع مرات مع يونايتد ودوري ابطال اوروبا في 2008.