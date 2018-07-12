وضرب نادال موعدا في نصف النهائي مع غريمه الصربي نوفاك جوكوفيتش الذي تخطى في وقت سابق الياباني كي نيشيكوري باربع مجموعات. ويسعى نادال، المصنف اول عالميا، إلى لقبه الثالث في ويمبلدون بعد 2008 و2010.

وبعد 4 ساعات و48 دقيقة من مواجهة دل بوترو، بلغ نادال نصف النهائي السادس في ويمبلدون والـ28 في البطولات الكبرى.

ويتقدم جوكوفيتش في المواجهات المباشرة مع نادال 26-25.