ولا تزال الشكوك تخيم على مستقبل كونتي مع النادي اللندني، رغم فوزه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، حيث أنهى الدوري في المركز الخامس، وفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وأضاف دي لورينتيس للصحفيين خلال تقديم المدرب الجديد لنابولي كارلو أنشيلوتي: "ساري اقترب من تدريب تشلسي. فريق المحامين الخاص بي يتفاوض مع فريقه القانوني لإنهاء كل شيء".

وتولى أنشيلوتي تدريب نابولي في مايو الماضي بدلا من ساري، حيث يسعى النادي لإنهاء هيمنة يوفنتوس على لقب الدوري المحلي.

وقاد ساري (59 عاما) نابولي لاحتلال المركز الثاني في الدوري مرتين، والثالث مرة واحدة، خلال ثلاثة مواسم قاد خلالها الفريق.

ويتبقى عام في العقد الحالي لكونتي مع تشلسي، وقد بدأ بالفعل قيادة الفريق في معسكر الإعداد قبل الموسم الجديد، مما يجعل مستقبله "مجهول" حتى هذه اللحظة.