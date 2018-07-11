ونشر رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ في صفحته على موقع فيسبوك بيانا للاتحاد السعودي جاء فيه: "جاء قرار الاتحاد السعودي بناء على عدم اتفاق الأطراف ذات العلاقة في الجانب المصري على مواعيد مناسبة لإقامة المباراتين".

وكان من المقرر أن يلتقي الأهلي بطل مصر والهلال بطل السعودية في جدة، بينما تقام مباراة الزمالك المصري واتحاد جدة السعودي في السوبر المصري السعودي لبطل الكأس في القاهرة.

من جهة أخرى، اعتمدت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي موعد إقامة مباراة السوبر السعودي بين ناديي الهلال والاتحاد في العاصمة البريطانية لندن السبت 18 أغسطس المقبل، على ملعب كوينز بارك رينجرز.