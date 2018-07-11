ونقلت "يوروسبورت" عن كورتوا قوله: "كانت فرانسا تدافع طيلة اللقاء، من المحبط أن تلعب ضد فريق هكذا".

وأضاف: "جاء هدفهم عن طريقة ركلة ثابتة، تفاصيل صغيرة تسببت في خسارتنا، فرنسا لم تقدم كرة قدم جيدة أبدا".

كذلك أشار حارس نادي تشلسي الإنجليزي إلى أن قرارات حكم المباراة كان لها تأثير سلبي على بلجيكا أيضا، إلى جانب اعتماد فرنسا الأسلوب الدفاعي في اللقاء.

وكان المنتخب الفرنسي قد حسم المباراة لمصلحته بنتيجة 1-0 في سان بطرسبرغ، ليعود لنهائي المونديال بعد غياب 12 عاما، ليقابل الفائز من مباراة كرواتيا وإنجلترا.