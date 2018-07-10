والثلاثاء أعلن نادي ريال مدريد رسميا انتقال رونالدو، 33 عاما، إلى السيدة العجوز فيما تراوحت قيمة الصفقة بما يقرب من 120 مليون دولار وفقا لمصادر عدة، ويستمر العقد لمدة 4 سنوات.

وقال رونالدو في رسالة نشرها النادي الإسباني "لقد فكرت كثيرا وأعتقد أن الوقت قد حان لفتح مرحلة جديدة في حياتي، ولهذا السبب طلبت من النادي قبول انتقالي".

وأضاف النجم البرتغالي: "سأرحل ولكن هذا القميص وهذا الشعار وملعب سانتياغو برنابيو سيظل جزءا مني أينما رحلت".

وشكر رونالدو طاقم الفريق والمدراء وزملاءه اللاعبين قبل أن يختم رسالته بعبارة ريال مدريد الشهيرة: "هلا مدريد".

أما النادي الملكي فنشر في بيان: "بالنسبة لريال مدريد سيظل كرستيانو رونالدو دائما واحدا من رموز النادي الكبيرة وملهما للأجيال القادمة"، مضيفا أن رونالدو هو "من طلب الانتقال".

وتابع: "سيظل ريال مدريد بيتا لرونالدو".

كما رحب الألماني سامي خضيرة نجم "بالدون" على حسابه الشخصي بموقع تويتر: "مرحبا بك في تورينو كرستيانو. لقد قضينا وقتا رائعا في مدريد، ولا أستطيع الانتظار كي أعود للعمل معك. إنه يوم خاص ليوفنتوس".