وتأهل دل بوترو إلى دور الثمانية بفوزه الثلاثاء على الفرنسي جيل سيمون في ختام الدور الرابع 7-6 (7-1)، 7-6 (7-5)، 5-7، 7-6 (7-5).

وكانت المباراة توقفت مساء الاثنين بسبب الظلام، وكانت النتيجة تشير إلى تقدم دل بوترو 7-6 (7-1) و7-6 (7-5) و5-7.

ويلتقي دل بوترو البالغ 29 عاما في ربع النهائي الإسباني رافايل نادال المصنف ثانيا، علما بأنه فاز عليه 5 مرات من أصل 15 مباراة.

وهذه أول مرة يبلغ فيها دل بوترو ربع النهائي منذ 2013 عندما خسر في نصف النهائي أمام الصربي نوفاك جوكوفيتش في مباراة نارية.

واكتمل بالتالي عقد ربع النهائي بعد تأهل السويسري روجر فيدرر والجنوب أفريقي كيفن أندرسون، وجوكوفيتش والياباني كي نيشيكوري، والكندي ميلوش راونيتش والأميركي جون إيسنر.