وانتشرت صورة هازارد مرتديا قميص النجم زين الدين زيدان بالرقم 10، وبجانبه شقيقيه ثورغان، الذي يشارك في المونديال، وكيليان.

ووفقا لصحيفة "ذا صن"، أصبح هازارد مشجعا كبيرا للمنتخب الفرنسي بعد تحقيقه مونديال 1998، وكان يبلغ وقتها 7 أعوام.

وقال هازارد: "كنت أنا وأخوتي دائما مشجعين للمنتخب الفرنسي أكثر من منتخب بلجيكا لأننا وعينا على إنجاز 1998".

كما أبدى هازارد إعجابه بنجم فرنسا الشاب مبابي ووصفه "بالساحر"، كما أكد أن على بلجيكا إيقاف لاعب وسط فرنسا نغولو كانتي، الذي سيرجح كفة فرنسا إذا كان في قمة مستواه.

وسيقود هازارد المنتخب البلجيكي أمام فرنسا في نصف نهائي المونديال مساء الثلاثاء على استاد سان بطرسبرغ، حيث يأمل بالوصول مع فريقه لنهائي كأس العالم للمرة الأولى بتاريخ منتخب "الشياطين الحمر".