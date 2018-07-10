وكان لافتا في الوسم، الذي ظل متفاعلا حتى الثلاثاء، عدد من الفيديوهات نشرها المغرودون، تظهر أشخاصا يتظاهرون بالإصابة على غرار ما فعله اللاعب البرازيلي مرارا، قبل خروجه من كأس العالم مع فريق السامبا في ربع النهائي أمام بلجيكا 1-2.

وفي أحد الفيديوهات، كان شاب يقرأ الصحيفة قبل أن يبادر أحدهم إلى لمسه برقة ليسارع إلى إلقاء نفسه على الأرض والتقلب مرارا، مدعيا أن اللمسة آلمته كثيرا.

وفي وفيديو آخر صور على طريقة الرسوم المتحركة، كان قائد المنتخب المكسيكي يمد يده لمصافحة نيمار قبل بدء المباراة، إلا أن مهاجم السامبا وقع سريعا وبدأ بالصراخ من مجرد المصافحة، في سخرية مباشرة من سلوك النجم البرازيلي.

وحاول آخرون في الوسم عبر فيديوهات سجلوها أن يقلدوا طريقة نيمار في السقوط، محاولين تحدي طريقة النجم البرازيلي، وكان من هؤلاء مشجعون وموظفون وأطفال صغار.

وعمد مغردون آخرون إلى نشر صور تركيبية تتحدث عن سلوك نيمار، وقالت إحداها إن النجم البرازيلي حصل على جائزة أوسكار في التمثيل.

وكانت قضية سقوط نيمار المتكرر، وغير المبرر، في المباريات التي يخوضها حديث الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي منذ انطلاقة المونديال.

وكشف تقرير للتلفزيون السويسري عن أن نيمار أهدر بسقوطه، خلال 4 مباريات خاضها منتخب السامبا في مونديال روسيا، 14 دقيقة كاملة.

وكانت المباراة أمام المكسيك الأكثر إهدارا للوقت من قبل نجم باريس سان جرمان، حيث أضاع 5 دقائق و30 ثانية في محاولات ادعاء الإصابة.

ولم يتمكن نجم باريس سان جرمان من تكرار ذلك السلوك أمام بلجيكا في المباراة الخامسة بسبب تأخر منتخب "السيليساو" في النتيجة مبكرا، وحتى نهاية المباراة.

,وصف التقرير نيمار، باللاعب الأسوأ في المونديال، مؤكدا أنه تعرض في 4 مباريات إلى 23 مخالفة ضده، وفي أغلب تلك المخالفات عمد المهاجم البرازيلي للتمثيل والمبالغة في ادعاء التعرض للأذى بغرض التأثير على قرارات الحكم، أو إضاعة الوقت.