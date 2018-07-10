وكان المهاجم قد أعلن الصيف الحالي نهاية مشواره مع أتلتيكو مدريد الذي لعب لصالحه على فترتين (2001-2007 و2015-2018).

ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الصفقة، لكن يعتقد أن اللاعب البالغ من العمر 34 عاما، قد تعاقد مع النادي المهدد بالهبوط الى الدرجة الثانية لمدة 18 شهرا، وفق ما نقلت "فرانس برس".

ويتخذ النادي الياباني من جزيرة كيوشو الغربية مقرا له، وهو يحتل وصافة القاع حاليا مع 3 انتصارات في 15 مباراة.

وذكر النادي أن توريس، بطل العالم 2010 مع منتخب بلاده، سيرتدي القميص الرقم 9 ونشر له صورة مع رئيس النادي مينورو تاكيهارا يحمل لافتة كتب عليها "ليست اخبارا زائفة".

وخلال حدث إعلامي أقيم في ناد للياقة يملكه توريس في مدريد، قال اللاعب: "تلقينا عروضا من كل القارات، من فرنسا، ألمانيا وحتى إسبانيا. لكن لم أفكر أبدا في الانتقال إلى فريق أوروبي. أردت تحديا في مكان مختلف للغاية".

وكان مسؤولو النادي الياباني قد أجبروا على تقديم اعتذار في مايو الماضي بعد إعلانهم التعاقد مع اللاعب قبل حذف الخبر بسرعة.

وذكرت صحيفة "هوتشي" الرياضية الأسبوع الماضي أن قيمة العقد بلغت 800 مليون ين سنويا، أي ما يعادل 2.7 مليون دولار.

وتنظر الجماهير اليابانية إلى انتقال توريس إلى اليابان كخطوة إضافية من أجل تعزيز قوة الدوري المحلي، بعدما انتقل مؤخرا مواطنه أندريس إنييستا لاعب برشلونة السابق إلى فريق فيسل كوبي.