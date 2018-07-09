ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن رئيس الاتحاد الإسباني، لويس روبياليس، اختار مدرب البارسا السابق (48 عاما) ليكون خليفة المدرب يولن لوبتيغي، الذي أقيل من منصبه قبل يوم واحد على انطلاق كأس العالم.

وسيعقد الاتحاد الإسباني مؤتمرا صحفيا، الاثنين، للإعلان عن تغييرات هيكلية بعدما قرر فرناندو هييرو، الذي تولى قيادة المنتخب في نهائيات روسيا، ترك منصبه كمدير رياضي.

وخرجت إسبانيا بطلة العالم 2010 من دور الـ 16 أمام روسيا صاحبة الضيافة بعد الخسارة بركلات الترجيح.

يذكر أن لويس إنريكي، الذي حمل ألوان فرق سبورتنغ خيخون وريال مدريد وبرشلونة، توج بلقب الدوري الإسباني "الليغا" مرتين ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، و3 ألقاب لكأس الملك خلال فترة تدريبه لبرشلونة بين 2014 و2017.