وتلاقي كرواتيا إنجلترا في نصف النهائي الأربعاء على ملعب لوجنيكي في موسكو.

وقال داليتش: "نركز على مباراة إنجلترا، فريق شاب جيد جدا، وتأهل بسهولة على حساب السويد (2-صفر في ربع النهائي). سيكون خصما صعبا نحترمه. لكن نعتقد أن لدينا نقاط قوتنا ولا نخشى أحدا".

وأضاف: "لدي كامل الثقة بدفاعنا. أوقفنا (الارجنتيني ليونيل) ميسي، أوقفنا (الدنماركي كريستيان) اريكسن، وسنحاول ايقاف كاين (...) لن أقول أن لديهم نقاط ضعف، هم في نصف النهائي. الإنجليز يلعبون كرة قدم مباشرة، خطرون، سريعون، كبار (البنية الجسدية) وهذا مفيد في الضربات الثابتة".

وأشار المدرب الكرواتي: "مجرد الوصول إلى هذا الدور هو نجاح. منتخبات كبرى مثل الأرجنتين والبرازيل أخذت عطلة وتتواجد حاليا على شاطئ البحر."

واعتبر داليتش أن لاعبيه لوكا مودريتش وإيفان راكيتيتش هما الأفضل بين لاعبي خط الوسط في كأس العالم في روسيا، ويخوضانها بـ "الجسد نفسه والروح نفسها".

وبلغ المنتخب الكرواتي الدور نصف النهائي السبت بفوزه على المنتخب الروسي المضيف 4-3 بركلات الترجيح (الوقت الأصلي 1-1، الاضافي 2-2)، ليحقق إنجاز بلوغ هذه المرحلة في المونديال للمرة الثانية في تاريخه، علما أن الأولى كانت في 1998 حين أنهى البطولة ثالثا.