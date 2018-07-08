وكان لاعبو ليفربول يقومون بحركات تسخينية قبل مواجهة فريق تشيستر بشكل ودي، في وقت رصد فيه مقطع فيديو إعادة الحارس الألماني نفس الخطأ الذي كلف فريقه الخسارة أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 1-3.

ويظهر الفيديو أحد المراسلين الذي كان يقوم ببث مباشر للحديث عن استعدادات "الريدز"، فيما كان يظهر خلفه كاريوس. وفي تلك اللحظة، سدد أحد زملائه الكرة، فارتدت من يديه إلى داخل الشباك، تماما مثل ما حدث في الدقائق الأخيرة من نهائي "تشامبينزليغ" في تسديدة غاريث بيل.

وكان كاريوس ارتكب هفوتين قاتلتين في المباراة ساهمتا في تسجيل ريال مدريد هدفين من أهدافه الثلاثة ليخرج فائزا 3-1. وقد بكى الحارس الألماني آنذاك في نهاية المباراة واعتذر للمشجعين.

وقالت صحيفة "الماركا" إن كاريوس وقع في خطأ غير مناسب في وقت يحاول فيه نسيان "كارثة النهائي".