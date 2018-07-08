وقال الاتحاد الإسباني للعبة، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر: "بالرغم من وجود عقد ساري المفعول مع فرناندو هييرو كمدير رياضي، إلا أنه رفض الاستمرار في منصبه".

وأرفق الاتحاد التغريدة بمقطع فيديو يستعرض مجموعة من الصور لهييرو، ثم يختتم بالقول: "شكرا فرناندو هييرو".

وكان المنتخب الإسباني غادر المونديال من دور الـ16، بعد خسارته أمام روسيا 4-3 بركلات الترجيح، عقب التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وكان رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، أعلن، قبل 24 ساعة من انطلاق المونديال، إقالة جولين لوبتيغي من تدريب المنتخب الوطني وتعويضه بهييرو.