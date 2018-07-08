وأوضح المصدر نقلا عن تقارير إسبانية أن اللاعب البالغ من العمر 16 عاما لم يوافق على عقد جديد مع الفريق الكتالوني، مشيرا إلى أنه يبحث عن تجربة جديدة.

وعرض برشلونة على اللاعب الشاب خوض الموسم المقبل في فريق جوفيني -أ-، الأمر الذي سيتيح له المشاركة في دوري UEFA للشباب.

إلا أن لاعب خط الوسط اشترط مجموعة من الشروط من أجل الموافقة على العرض، وهو ما قد يجعل برشلونة يتراجع عن مقترحه ويعجّل برحيل غونزاليس.

وكان اللاعب الشاب قريبا من الانضمام إلى مانشستر سيتي، قبل عامين، حين كان والده، فران غونزاليس، مدربا لأحد الأندية التابعة لمان سيتي.