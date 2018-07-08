وقال مدير عام فينيكس، راين ماكدونو، في بيان "يسرنا أن نعلن تمديد عقد ديفين. بوكر كان دعامة لصنز منذ وصوله إلى فينيكس في 2015".

وتابع: "ديفين والفريق معا أراد تمديد هذا الاتفاق مع النادي لأطول فترة ممكنة".

من جهته، قال بوكر (21 عاما): "أشكر صنز لأنه اختارني ووثق بي".

وفي المواسم الثلاثة الأولى مع صنز، كان معدل بوكر في المباراة الواحدة 19.8 نقطة، مع 3.5 تمريرة حاسمة، و3.3 متابعة في 208 مباريات، لكن معدله ارتفع في الموسم الماضي بواقع 24.9 نقطة مع 4.7 تمريرة حاسمة و4.5 متابعة.

وفي الـ24 من مارس 2017، سجل بوكر 70 نقطة في سلة بوسطن، وأصبح سادس لاعب في تاريخ البطولة ينجح بتسجيل 70 نقطة في مباراة واحدة.

وسجل بوكر في البطولة حتى الآن 4120 نقطة، وهو تخطى حاجز الـ 4 الآف نقطة في الثاني من مارس 2018 حين كان في الـ21 و123 يوما.

واللاعبان الوحيدان اللذان سجلا 4 الآف نقطة في سن أصغر منه كانا ليبرون جيمس وكيفن دورانت.