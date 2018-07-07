ونقلت "رويترز" عن موقع "سبوتيفاي" الموسيقي، أن الأغنية تم الاستماع اليها أكثر من 450 ألف مرة عبر الموقع، وهو رقم قياسي.

وكتبت الأغنية لمواكبة بطولة أوروبا 1996 التي كانت تستضيفها إنجلترا، لكنها خرجت من الدور قبل النهائي بركلات الترجيح أمام ألمانيا.

ومنذ أن تصدرت سباق الأغاني قبل 22 عاما، عادت الأغنية لتلازم مشجعي المنتخب الإنجليزي في بطولة كأس العالم المقامة حاليا بروسيا، حيث رددها المشجعون في الشوارع والحانات والحافلات في كل أنحاء البلاد، عقب فوز إنجلترا على كولومبيا الثلاثاء الماضي لتبلغ دور الثمانية.

ونجح المنتخب الإنجليزي في خطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي للمونديال من بوابة أوروغواي، وسيواجه نظيره السويدي، السبت، في معركة أوروبية خالصة للتأهل إلى مربع المونديال الذهبي.