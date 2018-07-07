ويعمل هنري مساعدا للإسباني روبرتو مارتينيز على رأس الجهاز الفني لمنتخب "الشياطين الحمر"، الذي استطاع بلوغ نصف نهائي المونديال بعد الفوز على البرازيل 2-1 مساء الجمعة.

واختار مارتينيز هنري مساعدا له عند تعيينه في أغسطس 2016، حيث عملا معا خلال تصفيات كأس العالم واثناء المونديال الجاري.

وحقق المنتخب البلجيكي العلامة الكاملة حتى الآن في المونديال، واستطاع الانتصار في جميع المباريات الخمس التي خاضها خلال البطولة، ليحجز لنفسه مقعدا في مباراة نصف النهائي أمام فرنسا.

ويعد "الغزال الأسمر" هنري من أساطير المنتخب الفرنسي، إذ خاض 123 مباراة دولية وسجل 51 هدفا ما بين أعوام 1997 و2010، كما حقق لقب كأس العالم عام 1998 وكأس الأمم الأوروبية 2000 مع منتخب "الديوك".

ولم يسبق لهنري أن سجل أي هدف في مرمى المنتخب البلجيكي خلال مسيرته، ولكنه بالتأكيد سيرشد مهاجمي بلجيكا لطرق الوصول لمرمى منتخب بلاده مساء الثلاثاء.