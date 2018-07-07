وقال غرانكفيست: "نعلم أن لديهم هاري كين، وهو مصدر خطر في الربع الأخير من الملعب. علينا أن نكون حريصين جدا على عدم استلامه للكرة في هذه المنطقة".



وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "تلغراف" البريطانية، أن كين لاعب ماهر واستثنائي، والمباراة ضد فريقه وضده شخصيا ستكون صعبة للغاية، إلا أننا سنبذل كل جهدنا لإيقاف خطورته".



وأوضح أن روح اللعب الجماعي التي تسود منتخب السويد عوضت بعض الفوارق مع الفرق المرشحة للفوز بلقب كأس العالم، منوها إلى أن السويد منعت وصول فريقين قويين للغاية إلى روسيا، وهما منتخب إيطاليا وفريق الطواحين الهولندية.



وعبّر قائد المنتخب السويدي عن سعادته البالغة لولادة طفله الثاني خلال فعاليات بطولة كأس العالم، حيث قال: "الحصول على طفلة هو أجمل شيء حظيت به، وأنا سعيد لأن ذلك تزامن مع تحقيق حلم آخر الا وهو لعب دور ربع النهائي في كأس العالم. أريد أن أستمتع بالأمر والحصول على أفضل نتيجة ممكنة".

جدير بالذكر أن هاري كين هو هداف المونديال حاليا برصيد 6 أهداف، وبفارق هدفين عن أقرب منافس له وهو البلجيكي روميلو لوكاكو.