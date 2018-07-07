وعقب صافرة نهاية المباراة بين المنتخبين البلجيكي والبرازيلي، نشر غواردادو صورة ساخرة عبر موقع "إنستغرام"، قال فيها: "والآن من الذي سيذهب للمنزل؟"، وفق ما ذكر موقع "يوروسبورت".



وكان نيمار قد سخر من منتخب المكسيك، بعد التغلب عليه في الدور ثمن النهائي، وقال "إنهم سيذهبون للمنزل"، ردا على تصريحات بعض لاعبي المكسيك حول السقوط المتكرر لنجم باريس سان جيرمان.



وباتت قضية سقوط نيمار المتكرر في المباريات التي يخوضها حديث الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي وهو ما جعل البعض يبحث عن تصريحات قديمة تتعلق بالقضية لكن الصدمة كانت بأن واحدا من أهم هذه التصريحات كانت على لسان مدرب منتخب البرازيل الحالي، بحسب "يوروسبورت".



فقد قال المدرب تيتي بعد لقاء جمع فريق سانتوس، حين كان نيمار يلعب في صفوفه، مع كورنثيانز، الذي كان تيتي يدربه حينها، عام 2012 إن "التصرف بهذه الطريقة للحصول على أفضلية لا يمثل جزء من اللعبة، هذا نموذج سيء لكل الأطفال ولابني ولكل من شاهد هذا".



وتحدث تيتي بعد تلك المباراة قائلا: "اليوم شاهدنا كيف يسقط نيمار ويبدأ بالتمثيل وحين اعترض الخصم نهض مباشرة وكأن شيئا لم يحدث".





