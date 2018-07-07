ووفقا لصحيفة "ذا صن"، أخبر (فيفا) المدافع السويدي أن ارتداء الجوارب "الخاصة" في المباراة المقبلة بالمونديال، سيعرضه لغرامة مالية تبلغ 66 ألف دولار.

واعتاد القائد السويدي على ارتداء جوارب خاصة قصيرة الارتفاع، يظهر أعلاها فوق الحذاء، وتحمل زخرفة غريبة باللون الأسود والأصفر.

ومن المفارقات أن الجوارب التي يرتديها غرانكفيست من نوع "تروسوكس"، وهي شركة إنجليزية، من نفس جنسية المنتخب الذي سيواجهه غرانكفيست في ربع نهائي المونديال السبت.

وغرمت فيفا اللاعب بمبلغ 66 ألف دولار لارتدائه الجوارب في المباريات السابقة، وهددته بغرامة جديدة بنفس المبلغ إذا ما أعاد ارتدائها في المباراة القادمة.

واعترضت بعض الشركات الرياضية على ارتداء غرانكفيست للجوارب، واعتبرتها دعاية مجانية للشركة البريطانية.

من ناحية أخرى، احتفلت الشركة باللاعب على حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، واعتبرته سفيرا للشركة خلال المونديال.

يذكر أن غرانكفيست يقدم بطولة ممتازة، حيث استطاع قيادة منتخب السويد للدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ مونديال 1994.