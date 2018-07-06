وبدأت سيرينا بطلة ويمبلدون للتنس سبع مرات بطيئة في بداية المباراة، وتأخرت 5-3، لكن اللاعبة المخضرمة البالغ عمرها 36 عاما رفعت إيقاعها وفازت بستة أشواط متتالية مستغلة تأثر ملادينوفيتش بدرجة الحرارة المرتفعة.

واستفاقت ملادينوفيتش ونالت فرصة لكسر إرسال منافستها والنتيجة 4-4 في المجموعة الثانية، لكن سيرينا أحبطت انتفاضة المنافسة وزادت الضغط عليها بينما كانت اللاعبة الفرنسية تسدد ضربة الإرسال وهي متأخرة 5-6.

وأنقذت ملادينوفيتش نقطة لحسم المباراة بضربة أمامية ودفعت المجموعة الثانية لشوط فاصل، لكنها لم تستطع إيقاف قطار سيرينا السريع.

وبهذا تكون سيرينا فازت في 17 مباراة متتالية في ويمبلدون، شملت الفوز باللقب في 2015 و2016.

وغابت سيرينا عن البطولة العام الماضي بسبب الحمل والولادة.

في المقابل، خرجت الاميركية فينوس وليامز المصنفة تاسعة، الشقيقة الأكبر لسرينا من الدور الثالث بخسارتها أمام الهولندية كيكي برتنز العشرين 2-6 و7-6 (7-5) و6-8 في مباراة استغرقت ساعتين و40 دقيقة.

وكانت فينوس (38 عاما) المتوجة باللقب خمس مرات بلغت النهائي في النسخة الماضية قبل أن تخسر أمام الإسبانية غاربيني موغوروتسا، كما بلغت نصف النهائي في 2016.