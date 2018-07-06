وسجل البرتغالي رونالدو أعلى سرعة خلال المونديال، عندما ركض بسرعة 34 كم/ساعة، متعادلا مع الكرواتي أنتي ريبيتش الذي سجل نفس السرعة، وفقا لصحيفة "ذا صن".

وجاء البيروفي لويس أدفينكولا ثالثا بسرعة 33.8 كم/الساعة، والكولومبي سانتياغو أرياس رابعا (33.6 كم/الساعة)، والإنجليزيان كايل ووكر وجيسي لينغارد في المركز الخامس (33.5 كم/الساعة).

ومن الغريب عدم دخول الفرنسي مبابي لقائمة "أسرع 20 لاعبا" خلال المونديال، على الرغم من إظهاره قدرة كبيرة على تجاوز اللاعبين بسرعته الفائقة.

وضمت القائمة 4 لاعبين إنجليز، وهو العدد الأكبر، فبالإضافة لووكر ولينغارد، سجل رحيم ستيرلنغ وماركوس راشفود سرعتين فائقتين بلغتا (33.1 كم/الساعة) أدخلتهما القائمة.