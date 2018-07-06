وشهدت المباراة أداء دفاعيا من الفريقين، قبل أن يفتتح المدافع الفرنسي رافاييل فاران التسجيل برأسه في الدقيقة 40، مستغلا خطأ نفذه زميله أنطوان غريزمان بطريقة متقنة.

وعزز غريزمان بنفسه النتيجة في الشوط الثاني، عندما سدد بقوة من خارج المنطقة، ليرتكب حارس أوروغواي فيرناندو موسليرا خطأ كارثيا ويدخل الكرة بقبضته داخل المرمى، لتصبح النتيجة 2-0 قبل نصف ساعة من النهاية.

ولم يشارك نجم أوروغواي إيدنسون كافاني في اللقاء بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام البرتغال، الأمر الذي حرم الفريق من قوته الهجومية، وساعد "الديوك الفرنسية" على تسيير اللقاء حسب الخطة المرسومة.

وشهدت المباراة حساسية كبيرة بين اللاعبين أدت لعدد من التدخلات الخشنة، خاصة بعد أن أصبحت النتيجة 2-0.

وعادت فرنسا "للمربع الذهبي" في المونديال لأول مرة منذ مونديال 2006، عندما وصلت إلى النهائي وخسرت بطريقة درامية أمام إيطاليا بعد الوصول إلى ركلات الترجيح.

وينتظر المنتخب الفرنسي الفائز من مباراة البرازيل وبلجيكا مساء الجمعة، لمعرفة خصمه القادم في نصف النهائي.