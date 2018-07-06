وأوضح أندرسون في المؤتمر الصحفي عشية مواجهة منتخب "الأسود الثلاثة": "يقال عن فريقنا إنه من السهل تحليل أسلوب لعبه، لكن من الصعب الفوز عليه. أعتقد أن هذا وصف جيد"، مضيفا ردا على سؤال عن أسلوبه الدفاعي "الآن يتم أخذنا على محمل الجد واللاعبون أوفياء لهذا الأسلوب وذلك يسعدني".

وبخصوص الضغوط التي يواجهها اللاعبون لبلوغ الدور نصف النهائي للمرة الاولى منذ 1994 عندما حلت السويد ثالثة، قال أندرسون "لعبنا الكثير من المباريات للوصول إلى هنا، واجهنا دائما الضغط، ونتبع دائما الإجراء نفسه. لم نخصص استعدادات أكثر أو أقل لهذه المباراة".

وفي معرض رده عن سؤال فيما إذا كان يتخيل نفسه بطلا للعالم، قال "أنا لا أضيع وقتي بذلك، لدينا مباراة صعبة غدا، وبعد ذلك، بالنظر الى النتيجة، سنواصل أم لا"، مردفا:"على أي حال، كرة القدم ليست بهذه البساطة، لا يمكنك تحديد عامل واحد، يجب أن تكون لدينا نظرة عامة للتغلب على فريق مثل إنجلترا".

وأضاف "علينا أن ندافع جيدا، نكون شجعانا، لدينا فكرة واضحة عما نريد القيام به في الهجوم... الركلات الثابتة أحد المفاتيح، لكنها المرة الأولى التي نلتقي فيها مع فريق قوي مثلنا في هذا المجال".