ويلعب أودريوزولا بمركز الظهير الأيمن، الذي يشغله اللاعب داني كارفاخال حاليا في ريال مدريد.

وقال النادي في بيان عبر موقعه على الإنترنت: "اتفق ريال مدريد وريال سوسيداد على انتقال ألفارو أودريوزولا وفي انتظار خضوعه للفحص الطبي. اللاعب وقع عقدا مع النادي لمدة ستة مواسم مقبلة".

ويأتي توقيع اللاعب البالغ عمره 22 عاما تماشيا مع اتجاه ريال مدريد في السنوات الاخيرة بالتعاقد مع لاعبين موهوبين صغار السن من إسبانيا، حيث ضم النادي من قبل أيسكو وأسير يارامندي في 2013، وماركو أسينسيو في 2014، وخيسوس باييخو في 2015، وداني سيبايوس العام الماضي.

واستدعى المدرب يولن لوبتيغي المدافع أودريوزولا حينما كان مدربا لإسبانيا، قبل إقالته عشية افتتاح كأس العالم الحالية على خلفية تفاوضه مع ريال مدريد.

وشارك أودريوزولا في أربع مباريات مع إسبانيا سجل خلالها هدفا واحدا. وكان ضمن التشكيلة التي خاضت كأس العالم لكنه لم يشارك في أي مباراة.