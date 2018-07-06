ووأضحت الصحيفة أن النادي الإنجليزي يريد تعزيز هجومه بالتعاقد مع ديبالا، البالغ من العمر 24 عاما.

وبحسب الصحيفة فإن الانتقال المحتمل للبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، إلى صفوف السيدة العجوز سيفتح الباب أمام رحيل ديبالا، وهو ما يأمل ليفربول في استغلاله وضم اللاعب الأرجنتيني.

وتحدثت تقارير صحفية عن اقتراب كريستيانو رونالدو، من الانتقال ليوفنتوس في ظل توتر علاقته مع إدارة ريال مدريد.



وشارك ديبالا في 46 مباراة مع السيدة العجوز فى الموسم الماضي سجل فيها 26 هدفا.

من جانب آخر نشر ديبالا صورة له على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" ظهر خلالها بالشعر الأبيض وعلق عليها قائلا: " أنه وقت الجنون"، وذلك بعد مغادرة منتخب راقصي التانغو لتصفيات كأس العالم المقامة حاليا في روسيا.

ولم يشارك ديبالا في نهائيات كأس العالم المقامة حاليا بروسيا سوى في 23 دقيقة فقط بمباراة كرواتيا فى الجولة الثانية من دور المجموعات.

وكان منتخب الأرجنتين قد ودع بطولة كأس العالم من دور الـ16 عقب الخسارة أمام نظيره الفرنسي بنتيجة 4-3.