وأشار ساوثجيت إلى أنه من المستبعد أن يلعب فاردي ضد السويد بعد غيابه عن المران أمس الخميس، وفق ما ذكرت "رويترز".



ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" التلفزيونية عن ساوثجيت قوله: "فاردي لم يتدرب لذا ربما يغيب عن هذه المباراة. لكننا سنعلم كل شيء اليوم الجمعة. اللاعبون تدربوا بشكل طبيعي".



وأضاف: "أعتقد في هذا التوقيت أنه من الأفضل ألا نتدرب لفترات طويلة، لأن الأمر مرتبط بالتعافي والناحية البدنية والذهنية مثل أي شيء آخر. تقليص مدة التدريب تأتي لأننا لن نستطيع الضغط على اللاعبين لمعرفة هل كل شيء يسير على ما يرام أم لا".



وكان ساوثجيت سعيدا بعودة ديلي آلي لاعب الوسط الذي شارك في مباراة كولومبيا بعد غيابه ضد بنما وبلجيكا في المجموعة السابعة بسبب مشكلة في الفخذ.



وأوضح: "ديلي كان في حالة جيدة للغاية بعد المباراة ولم يشعر بأي شيء. أعتقد أن عدة أيام أخرى ستساعده كثيرا. مشاركته في المباراة الماضية كانت مبكرة وكان من المحتمل أن يشعر بشيء ما لكنه بحالة جيدة".



كذلك فإن أشلي يانج الظهير الأيسر والمدافع كايل ووكر بحالة جيدة أيضا بعد خروجهما من مباراة كولومبيا بسبب تقلصات في العضلات، وهو ما أشار إليه ساوثجيت قائلا: "لا يوجد ما يقلقنا حول يانج ووكر. عادا إلى التدريبات. الأمر ربما يعود مرة أخرى. عندما تلعب مباراة وتمتد لفترة طويلة لا تعلم كيف ستكون الأمور إلى أن تعود للتدريبات الطبيعية مرة أخرى ومعرفة ما هي المشكلة بالضبط".



وتابع: "لكننا نشعر أنهما لا يعانيان من مشاكل. سنقيّم حالة لاعبين أو ثلاثة ونرى هل توجد مشكلة لديهم أم لا ومرة أخرى نملك البدلاء الجيدين".