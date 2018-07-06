وعدلت موغوروزا تأخرها بكسر للإرسال لتفوز بالمجموعة الأولى التي شابها التوتر، لكنها لم تنجح في مواصلة نفس الأداء في المجموعتين التاليتين حيث لم تصدق المصنفة الثالثة نفسها عندما أمطرتها أويتفانك بضربات إرسال قوية.



لكن لم تكن ضربات الإرسال القوية التي مثلت مشاكل لموغوروزا فقط حيث سقطت اللاعبة الإسبانية على كتفها بينما كانت تسعى لرد كرة قصيرة خلف الشبكة في حين خسرت المجموعة الثالثة سريعا.



ومع حلول الظلام على الملعب رقم 2 رفعت فان أويتفانك ذراعيها للاحتفال بأكبر انتصار في مسيرتها بينما ستصدق موغوروزا بالكاد أنها سادس لاعبة من المصنفات الثماني الأوليات اللاتي يودعن البطولة في أول أربعة أيام.



وفازت اللاعبة البلجيكية المصنفة 47 في عشر من آخر 11 شوطا في حين بدت موغوروزا في حيرة من أمرها في إيجاد أفضل وسيلة لإيقاف فان أويتفانك.



لم يتعلق الأمر بأداء موغوروزا السيء حيث ارتكبت 23 خطأ سهلا خلال المباراة التي استغرقت ساعة و52 دقيقة لكن الأمر ببساطة يتعلق بمواجهة لاعبة واثقة في قدراتها وأدائها سواء كان ذلك من خلال قوة إرسالها أو ضرباتها الأرضية أو لعبها بشكل عام.



وهذا أسرع خروج لحاملة لقب في نادي عموم إنجلترا منذ فعلتها شتيفي غراف في الدور الأول في 1994.