وتقبل المدرب الإسباني فكرة أن فريقه هو المرشح الأقل حظا للفوز غدا في ملعب كازان أرينا أمام المنافس المتوج باللقب خمس مرات حيث يتصارع المنتخبان لحجز مقعد في قبل النهائي.



وفازت بلجيكا بكل مبارياتها في دور المجموعات وانتفضت لتقلب تأخرها بهدفين إلى فوز 3-2 على اليابان في دور الستة عشر، ويبدو مارتينيز مقتنعا بأن لاعبيه مستعدون لمهتمهم.

وقال في مؤتمر صحفي، الخميس "إنها مباراة كبيرة وهي حقيقة لا يمكن إنكارها.. لكننا عملنا بجدية شديدة للاستعداد لهذه المباراة. تطور أداؤنا خلال البطولة. هناك بالفعل سمات خاصة في هذه التشكيلة من اللاعبين".

وأضاف "توجد إشارات إيجابية. هناك رغبة حقيقية للمشاركة في المباراة ونتطلع لخوض اللقاء واللاعبون في كامل الجاهزية".

وستكون المباراة بين فريقين يضمّان العديد من المواهب الهجومية المتميزة وستكون متقاربة المستوى، لكن مارتينيز قال إن عاملا واحدا يضع البرازيل في المقدمة.

وأضاف "الاختلاف بين الفريقين أننا لم نفز بكأس العالم من قبل. الأمر بسيط للغاية. عندما تشارك في بطولة ولا تملك الخبرة اللازمة للفوز بها لا يمكن أن تملك أفضلية على منافس سبق له التتويج باللقب".

وأشار إلى أن "البرازيل تعرف كيفية الفوز ببطولات كأس العالم وفعلت ذلك أكثر من أي دولة أخرى. لقد اجتازوا هذا الحاجز النفسي لاستكمال مشوار البطولة. نحتاج لاحترامهم لما حققوه من إنجازات".