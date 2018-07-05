ووفقا لصحيفة "الصن" البريطانية، فإن اليوفي ينوي بيع الأرجنتينيين، باولو ديبالا وغونزالو هيغواين، برغم مساهمتهما في حصد العديد من الألقاب للفريق في السنوات الأخيرة، إلا أن عدم الفوز بدوري أبطال أوروبا قد يكون السبب الرئيسي في التخلي عنهما لصالح التعاقد مع رونالدو (33 عاما).

وغرد الصحفي الإيطالي، تانكريدي بالميري، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وافق اليوفي على خطة بيع ديبالا وهيغواين من أجل توفير ميزانية تمكن النادي من التعاقد مع رونالدو، وقد يظل النجم البوسني، ميراليم بيانيتش، مع الفريق في حالة رعاية شركة فيات كرايسلر للنجم البرتغالي".

وتحدثت تقارير صحفية أن راتب النجم البرتغالي قد يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

ونقلت صحيفة "أس" الإسبانية، أن رونالدو يرغب بالاستمرار في الملاعب لـ 8 مواسم جديدة حتى (41 عاما)، وكان يحلم بختام مسيرته مع ريال مدريد، إلا أن تخاذل الإدارة في تقديم عرض جديد للإبقاء عليه مع الفريق دفعه للرحيل.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن انتظار رونالدو لعرض رئيس الريال، فلورنتينو بيريز، دام لمدة 6 أشهر وسط إلحاح مدرب الفريق السابق، زين الدين زيدان، بضرورة التجديد مع اللاعب أثناء فترة نهاية الموسم الماضي.