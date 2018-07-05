وذكرت تقارير صحفية، الأربعاء، أن نادي يوفنتوس تقدم بعرض، قيمته 100 مليون يورو (116,6 مليون دولار)، لضم رونالدو، الحاصل على 5 كرات ذهبية، من ريال مدريد الإسباني.

وبحسب صحيفة "ماركا"، تشير التقارير إلى أن رونالدو بدأ يبحث بالفعل عن منزل للإقامة في مدينة تورينو، شمال غربي إيطاليا، التي تعد معقل يوفنتوس.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن أسهم يوفنتوس ارتفعت بما يصل إلى 9.7 بالمئة في ميلانو، وهو أكبر ارتفاع منذ مارس، حين أقصي فريق "السيدة العجوز" من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وزادت الأسهم بـ20 في المئة خلال الأيام الخمس الماضية، مع تزايد الحديث عن صفقة تاريخية لرونالدو.