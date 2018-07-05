وكان البطل السويسري في افضل حالاته وسدد 48 ضربة ناجحة خلال مباراة استغرقت 90 دقيقة وبدت كما لو أنها استعراض لضرباته أكثر من كونها بداية لمسيرته نحو لقب ويمبلدون.

وعندما توجه فيدرر للدفاع عن لقبه في 2013، تعرض لهزيمة مفاجئة أمام سيرجي ستاخوفسكي في الدور الثاني.

ولم يكن هناك أي مخاوف من تكرار فيدرر لنفس الأداء أمام السلوفاكي لاتسكو وتسببت ضربة أمامية قوية من اللاعب السويسري عند نقطة حسم المباراة في منح المصنف الأول الفوز في 26 مجموعة متتالية في بطولة ويمبلدون ثالث البطولات الأربع الكبرى خلال العام والتي تقام على الملاعب العشبية.

وقال فيدرر الساعي لفوزه العاشر على التوالي في ملاعب عموم إنجلترا عندما يواجه الألماني يان-لينارد شتروف في الدور الثالث "في بعض الأيام تسير الأمور بشكل أفضل من غيرها".

وأطلق المصنف الأول 16 إرسالا ساحقا بنسبة دقة بلغت 70 في المئة على إرساله الأول وأضاع ثلاث نقاط فقط على إرساله الأول ولم يقترب حتى من مواجهة خطر التعرض لنقطة كسر الإرسال.

وفي رده على سؤال بشأن تفضيله أن يقول الحكم الرئيسي "الشوط للسيد فيدرر" مثلما يحدث في منافسات السيدات عندما يقول الحكم "السيدة" أو "الآنسة" كما هو متبع في ويمبلدون اعترف فيدرر (36 عاما) الذي يشارك في منافسات الرجال بويمبلدون للمرة 20 على التوالي بأنه لا يدري شيئا عن هذا التقليد.

وقال بارتباك "لا أدري شيئا عن ذلك" وأضاف ضاحكا بعدها بلحظات "أنا سعيد بأي شيء يقال".