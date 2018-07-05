وتعرض كافاني (31 عاما) لإصابة في ربلة الساق اليسرى في مباراة الدور ثمن النهائي، السبت، ضد البرتغال (2-1)، مما اضطره للخروج بعد تسجيله هدفي منتخب بلاده. وعلى رغم تأكيد الاتحاد أن كافاني لم يصب بتمزق عضلي في ربلة الساق، إلا أن الهداف التاريخي لنادي باريس سان جرمان الفرنسي غاب عن التمارين منذ الاثنين.

ونشر الاتحاد الأوروغوياني، الأربعاء، عبر حساباته على مواقع التواصل، صورا للحصة التدريبية التي أجريت اليوم، وكان كافاني الغائب الأبرز عنها.

وفي حال غاب كافاني عن المباراة التي تقام في مدينة نيجني نوفغورود، سيعول المدرب أوسكار تاباريز على مهاجم جيرونا الإسباني كريستيان ستواني للعب إلى جانب لويس سواريز في خط الهجوم.