وساهم زيدان، ذو الأصول الجزائرية، في إحراز منتخب بلاده لقب كأس العالم 1998 وبطولة أمم أوروبا 2000، كما أهله إلى المبارة النهائية للمونديال عام 2006.

من جهته، خطف اللاعب الشاب مبابي الأضواء في مونديال روسيا، حيث بصم على أداء مثير للإعجاب وأصبح بعد مواجهة الأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم، أول لاعب دون العشرين من عمره، يسجل هدفين في مباراة إقصائية في كأس العالم، منذ حقق ذلك أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه عام 1958.

ويجتمع زيدان ومبابي في بعض الأمور، حيث أن اللاعبين معا يحملان القميص رقم 10 مع منتخب فرنسا، كما أنهما ينحدران من أصول جزائرية; زيدان من أب جزائري (إسماعيل زيدان) - مبابي من أم جزائرية (فايزة العماري).

وقال مبابي في حوار سابق "عندي جنسية فرنسية لكن أمي جزائرية ولا أنكر أصولي وأنا فخور بذلك".

وأمام مبابي فرصة ذهبية ليسير على خطى مواطنه زيدان ويساعد زملاءه في إحراز مونديال 2018، حيث سيواجه، يوم الجمعة، منتخب أوروغواي.

وقد يلتقي الشخصان في نقطة ثالثة، وذلك في حال التحق مبابي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بريال مدريد، وهو الفريق الذي حمل زيدان قميصه ودربه أيضا.