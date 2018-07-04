ونشر هاسيبي (34 عاما) عبر حسابه على تطبيق إنستغرام: "قررت أن أنهي فصل مسيرتي مع المنتخب الوطني بهذه البطولة"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ويتوقع أن يلي إعلان هاسيبي موجة "اعتزال جماعي"، تشمل المهاجم كيسوكي هوندا (32 عاما)، اللاعب السابق لميلان الإيطالي، وفقا لفرانس برس.

وخاض هاسيبي، الذي توج في الموسم المنصرم بلقب كأس ألمانيا مع ناديه إينتراخت فرانكفورت، مسيرة دولية مع منتخب "الساموراي الأزرق" امتدت 12 عاما، وكان مونديال روسيا 2018 ثالث كأس عالم يشارك فيها.

وخرجت اليابان من الدور ثمن النهائي بخسارة أمام بلجيكا 2-3، علما أن المنتخب الآسيوي تقدم بداية بهدفين نظيفين، قبل أن يعود "الشياطين الحمر" من بعد، ويسجلوا هدف الفوز في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وحرم هدف البديل البلجيكي ناصر الشاذلي، المنتخب الياباني من بلوغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، علما أنه بلغ الدور ثمن النهائي 3 مرات في آخر 6 مشاركات متتالية له.