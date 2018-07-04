وصرح فالكاو، مهاجم موناكو الفرنسي، عقب المباراة: "أن يعينوا حكما أميركيا، فهذا يبدو لي أمرا خاصا. فما بالك إذا كان موقوفا".

وتابع: "هذا يترك لدي الكثير من الشكوك لأنه لا يتكلم إلا الإنجليزية. لا أعرف (...) ما إذا كان انحيازه أكيدا".

وأوقف مارك غايغر 6 أشهر من قبل اتحاد الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) في 2015 بسبب قرارات مثيرة للجدل في نصف نهائي مسابقة الكأس الذهبية بين بنما والمكسيك.

وفي المباراة، التي فازت فيها البرتغال على المغرب 1- 0 في الدور الأول، اتهم لاعب مغربي الحكم الأميركي، بأنه طلب قميص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بين الشوطين، لكن الاتحاد الدولي (فيفا) نفى على الفور هذه الاتهامات.

وأضاف فالكاو: "من الواضح أنه عندما كان يوجد أي شك، يحسم الأمر لصالح إنجلترا. هذا عار أن يكون قد وصل (غايغر) إلى ثمن النهائي".

واستفادت إنجلترا من ركلة جزاء بعد خطأ واضح، ارتكبه كارلوس سانشيز، ضد هاري كاين في الدقيقة 57، وسجل الأخير الهدف السادس له في البطولة مانحا بلاده التقدم.

لكن ييري مينا، مدافع برشلونة الإسباني سجل هدف التعادل من ضربة رأس (90+3) قبل أن تحسم إنجلترا الفوز بركلات الترجيح.

وختم فالكاو "الحزين مثل كل اللاعبين" بالقول: "نخرج مرفوعي الرأس. قاتلنا طوال المباراة، وعادلنا النتيجة في اللحظات الأخيرة".

وأضاف: "في بعض الأوقات، كنا أفضل من إنجلترا، وفي ركلات الترجيح قد يكون الفوز لنا أو لهم. لم يحالفنا الحظ، وهذا جزء من كرة القدم".